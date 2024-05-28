НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
Киев • УНН
Попытка ареста земельных участков, которые участники АТО получили на правах бесплатной приватизации, вызывает вопросы, как минимум, с моральной точки зрения.
В Украине есть немало земельных участков, по которым есть вопросы о законности раздачи и пользования. Но НАБУ почему-то ими не занимается, зато хочет арестовать землю участников АТО, которую они получили на законных основаниях. Такое мнение озвучил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эксклюзивном комментарии УНН.
В частности, нардеп отметил, что, безусловно, в такого рода вопросах необходимо разбираться по существу. Но попытка ареста земельных участков, которые участники АТО получили на правах бесплатной приватизации, вызывает вопросы, как минимум, с моральной точки зрения. При том, что у НАБУ должны были бы возникнуть вопросы как раз к НААН, которая на эти земли претендует.
Надо знать материалы дела, чтобы говорить с юридической точки зрения. А с моральной это, конечно, несправедливо. Если участники АТО получали на законных основаниях эту землю, то они в таком случае будут потерпевшими. Если действительно там были замешаны чиновники, которые совершали преступление - то это одна история. Я думаю, что у нас много других земель, которые сегодня должны быть предметом рассмотрения правоохранительных органов: которые раздаются безосновательно, которые используются безосновательно - в том числе Национальной академией аграрных наук. В этом случае не надо путать, где есть участники АТО. Тем более если они получили (земельные участки - ред.) на законном основании, то это уже их собственность. И как теперь накладывать арест на эту собственность - это вопрос
Нардеп добавил, что этим возможным арестом НАБУ создаст плохой прецедент в отношении людей, которые сегодня воюют, и в будущем вернувшись будет иметь право на получение земли. Ведь люди с опаской будут относиться к возможности воспользоваться этим правом.
Контекст
Речь идет о земельных участках, которые в 2017-18 годах на правах бесплатной приватизации получили более тысячи участников АТО. В НАБУ и САП считают, что эти земли находились в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) когда воины их приватизировали себе. Однако версии антикоррупционеров противоречат решению Верховного суда, который постановил отсутствие за НААН каких-либо официальных документов права пользования землей.
При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда" так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.
Несмотря на это прокурор САП Анастасия Андронова во время заседания Апелляционной палаты ВАКС, в ближайшее время планируется арест этих земельных участков.
Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают по нашему убеждению подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать
Больше всего эта ситуация возмущает самих воинов АТО, большинство из которых сейчас находятся на фронте, защищая страну ценой собственной жизни. Они утверждают, что земли были оформлены законно. Сейчас они переданы в аренду, за которую воины получают средства. В ответ на угрозы НАБУ и САП арестовать их земли, отвечают: "пусть едут к нам на фронт".
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