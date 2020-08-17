НАБУ на основі меморандуму співпрацює з ФБР у справі ПриватБанку - Ситник

“Справа ПриватБанку”... я знаю, що наші американські колеги давно її розслідують і набагато раніше нас. Єдине, що я можу розголосити — це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з ФБР. Багато хто хотів цей документ почитати... Співпраця є“, — сказав Ситник.

Нагадаємо, ПриватБанк в суді у США заявив, що колишні власники відмили майже 800 млн доларів.



Свій первісний позов ПриватБанк подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 мільйонів доларів. Справа далі перебуває в процесі розгляду.



Як повідомлялося, ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у кількасот мільйонів доларів США, звертаючись із позовом у канцлерський суд американського штату Делавер проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова та низки фізичних та юридичних осіб.