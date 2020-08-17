НАБУ на основе меморандума сотрудничает с ФБР по делу ПриватБанка - Сытник

"Дело ПриватБанка"... я знаю, что наши американские коллеги давно его расследуют и гораздо раньше нас. Единственное, что я могу разгласить - это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Многие хотели этот документ почитать... Сотрудничество есть", - сказал Сытник.

Напомним, ПриватБанк в суде в США заявил, что бывшие владельцы отмыли почти 800 млн долларов.



Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.



Как сообщалось, ПриватБанк требует возмещения убытков в несколько миллионов долларов США, обращаясь с иском в канцлерский суд американского штата Делавэр против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ряда физических и юридических лиц.