НАБУ на основе меморандума сотрудничает с ФБР по делу ПриватБанка - Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что меморандум о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США по делу ПриватБанка давно подписан. Об этом во время брифинга рассказал Сытник, передает корреспондент УНН.
"Дело ПриватБанка"... я знаю, что наши американские коллеги давно его расследуют и гораздо раньше нас. Единственное, что я могу разгласить - это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Многие хотели этот документ почитать... Сотрудничество есть", - сказал Сытник.
Напомним, ПриватБанк в суде в США заявил, что бывшие владельцы отмыли почти 800 млн долларов.
Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
Как сообщалось, ПриватБанк требует возмещения убытков в несколько миллионов долларов США, обращаясь с иском в канцлерский суд американского штата Делавэр против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ряда физических и юридических лиц.