НАБУ: конфіскація коштів у “газовій справі” поставила під удар посадовців “Ощадбанку”

“НАБУ не мало б жодних заперечень проти конфіскації цих коштів на користь держави, якби шановні колеги із ГПУ, по-перше, довели, що вони дійсно мають стосунок до громадянина К., щодо якого Краматорським судом було укладено вирок, який власне і став підставою для спецконфіскації, і, по-друге, домоглися скасування арешту, накладеного на ці кошти раніше у “газовій справі”, — зазначили у відомстві.

Як зазначили у НАБУ, що те, у який спосіб були конфісковані кошти, поставило під удар посадових осіб АТ “Ощадбанк” та створило підстави для подальшого оскарження даного рішення з боку зацікавлених осіб.

“Як наслідок — НАБУ отримало низку ухвал, якими суд зобов’язав детективів зареєструвати кримінальні провадження за фактами розтрати службовими особами АТ „Ощадбанк“ шляхом списання у дохід держави грошових коштів у порядку спецконфіскації за вироком Краматорського суду”, — пояснили у Бюро.

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“Генеральний прокурор, або, принаймні його заступник Є.Єнін, мали б знати, що обтяження, накладене на грошові кошти діє доти, доки не буде скасоване у встановленому законом порядку з підстав, передбачених ст.174 КПК, серед яких відсутні причини „конфіскації“ чи „спеціальної конфіскації“. Крім того, спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей і майна, призначених для відшкодування шкоди, завданої злочином (ч.5 ст.96-2 КК України). Зауважимо, що кошти компанії Quickpace Limited були арештовані за поданням НАБУ і САП саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину (п.4 ч.2 ст.170 КПК України)”, — підкреслили у відомстві.

У НАБУ зазначили, що у разі винесення обвинувального вироку судом щодо О.Онищенка, це забезпечило б державі можливість компенсувати збитки від корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ “Украгазвидобування”.

Водночас вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості Аркадієм К., зауважили у Бюро, не має преюдиційного значення для кримінального провадження відносно інших осіб, а визнання винуватості такою особою не є доказом вини інших.

Також у НАБУ надали інформацію щодо приналежності чи неприналежності коштів оточенню В.Януковича.

“Виявлені та вилучені під час слідчих дій документи підтверджують, що за угодою від 06.10.2015 компанія-нерезидент Prontoservus Limited (компанія, підконтрольна Сергію Арбузову), яка була засновником та власником компанії Quickpace Limited, здійснила продаж частки компанії та її активів безпосередньо Олександру Онищенку. Враховуючи ці обставини, за клопотанням детективів Національного бюро відповідними ухвалами слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 24.05.2016 було накладено арешт на активи зазначеної компанії-нерезидента, що знаходяться в Україні, а саме на рахунки компанії Quickpace Limited в ПАТ “Ощадбанк”, ПАТ “Укрексімбанк” та ПАТ “КБ „ЕКСПОБАНК“. На момент арешту на вказаних рахунках знаходилися грошові кошти та облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 157 241 352,42 доларів США та 252 184,279 гривень”, — поінформували у відомстві.

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При цьому, наголосили у НАБУ, наразі детективами не встановлено жодного факту, який би вказував на зв’язок компанії Quickpace Limited та її арештованих активів із громадянином Аркадієм К, засудженим у кримінальному провадженні № 4201705110000036 на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області.

“Від Ощадбанку детективи НАБУ ще з весни цього року знали, що рахунки Quickpace Limited були вказані у рішенні Краматорського суду в частині спецконфіскації. При цьому керівництво Ощадбанку було обізнане про обтяження, раніше накладені на рахунки Quickpace Limited. Відтак, поки кошти лишалися на рахунках, жодної претензії до посадових осіб банку не виникало”, — зазначили у прес-службі відомства.

Водночас, за інформацією НАБУ, 17 жовтня 2017 року було встановлено, що на арештованих рахунках коштів не залишилося. У звязку з цим, зазначили у прес-службі, детективи зареєстрували провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ “Державний ощадний банк України” незаконних дій з майном, на яке накладено арешт та провели допит посадових осіб банку.

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“Заяви ж Генерального прокурора про те, що НАБУ нібито „підіграє Януковичу“ та нібито намагається отримати „засекречене рішення суду“ на його користь є просто безглуздими. Ці заяви, на жаль, у жодний спосіб не пояснюють дії посадових осіб Ощадбанку, а посилання Генерального прокурора на „військову таємницю“ та „засекреченість“ судової ухвали Краматорського суду Донецької обл. виглядають, як спроби приховати від громадськості певні факти”, — зауважили у НАБУ.