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НАБУ: конфискация средств по "газовому делу" поставила под удар чиновников "Ощадбанка"

НАБУ: конфискация средств по "газовому делу" поставила под удар чиновников "Ощадбанка"

Киев  •  УНН

 • 12188 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины выразило свою позицию относительно заявлений Генеральной прокуратуры о конфискации средств в так называемом "газовом деле", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

“НАБУ не имело бы никаких возражений против конфискации этих средств в пользу государства, если бы уважаемые коллеги из ГПУ, во-первых, доказали, что они действительно имеют отношение к гражданину К., по которому Краматорским судом было заключено приговор, который собственно и стал основанием для спецконфискации, и, во-вторых, добились отмены ареста, наложенного на эти средства ранее по “газовому делу”, — отметили в ведомстве.

Как отметили в НАБУ, что то, каким же способом были конфискованы средства, поставило под удар должностных лиц АО “Ощадбанк” и создало основания для дальнейшего обжалования данного решения со стороны заинтересованных лиц.

“Как следствие — НАБУ получило ряд постановлений, которыми суд обязал детективов зарегистрировать уголовные производства по фактам растраты должностными лицами АО „Ощадбанк“ путем списания в доход государства денежных средств в порядке спецконфискации по приговору Краматорского суда”, — пояснили в Бюро.

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“Генеральный прокурор, или, по крайней мере его заместитель Е.Енин, должны знать, что обременение, наложенное на денежные средства действует до тех пор, пока не будет отменено в установленном законом порядке по основаниям, предусмотренным ст.174 УПК, среди которых отсутствуют причины „конфискации“ или „специальной конфискации“. Кроме того, специальная конфискация не применяется к деньгам, ценностям и имуществу, предназначенному для возмещения вреда, причиненного преступлением (ч.5 ст.96-2 УК Украины). Заметим, что средства компании Quickpace Limited были арестованы по представлению НАБУ и САП именно с целью возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступления (п.4 ч.2 ст.170 УПК Украины)”, — подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ отметили, что в случае вынесения обвинительного приговора судом по А.Онищенко, это обеспечило бы государству возможность компенсировать убытки от коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого по договорам совместной деятельности с ОАО “Украгазвыдобування”.

В то же время приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности Аркадием К., отметили в Бюро, не имеет преюдиционного значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности таким лицом не является доказательством вины других.

Также в НАБУ предоставили информацию о принадлежности или непринадлежности средств окружению Януковича.

“Обнаруженные и изъятые в ходе следственных действий документы подтверждают, что по соглашению от 06.10.2015 года компания-нерезидент Prontoservus Limited (компания, подконтрольная Сергею Арбузову), которая была основателем и владельцем компании Quickpace Limited, осуществила продажу доли компании и ее активов непосредственно Александру Онищенко. Учитывая эти обстоятельства, по ходатайству детективов Национального бюро соответствующими постановлениями следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 24.05.2016 был наложен арест на активы указанной компании-нерезидента, находящиеся в Украине, а именно на счета компании Quickpace Limited в ПАО “Ощадбанк”, ПАО “Укрэксимбанк” и ОАО “КБ „Экспобанк“. На момент ареста на указанных счетах находились денежные средства и облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 157 241 352,42 долларов США и 252 184,279 гривен”, — сообщили в ведомстве.

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При этом, отметили в НАБУ, пока детективами не установлено ни одного факта, который бы указывал на связь компании Quickpace Limited и ее арестованных активов с гражданином Аркадием К. осужденным в уголовном производстве № 4201705110000036 на основании постановления Краматорского городского суда Донецкой области.

“От „Ощадбанка“ детективы НАБУ еще с весны этого года знали, что счета Quickpace Limited были указаны в решении Краматорского суда в части спецконфискации. При этом руководство Ощадбанка было осведомлено об обременении, ранее наложенном на счета Quickpace Limited. Поэтому, пока средства оставались на счетах, ни одной претензии к должностным лицам банка не возникало”, — отметили в пресс-службе ведомства.

В то же время, по информации НАБУ, 17 октября 2017 года было установлено, что на арестованных счетах средств не осталось. В связи с этим, отметили в пресс-службе, детективы зарегистрировали производства по факту совершения неустановленными должностными лицами ПАО “Государственный сберегательный банк Украины” незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест и провели допрос должностных лиц банка.

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“Заявления же Генерального прокурора о том, что НАБУ якобы „подыгрывает Януковичу“ и якобы пытается получить „засекреченное решение суда“ в его пользу просто бессмысленными. Эти заявления, к сожалению, никоим образом не объясняют действия должностных лиц „Ощадбанка“, а ссылки Генерального прокурора на „военную тайну“ и „секретность“ судебного решения Краматорского суда Донецкой обл. выглядят как попытки скрыть от общественности некоторые факты ”, - отметили в НАБУ.

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