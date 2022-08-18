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На зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана не йшлося про схиляння до поступок на користь росії – Кулеба

Київ • УНН

 • 173483 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Під час тристоронньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського, турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша не йшлося про схиляння до будь-яких поступок на користь росії. Про це у своєму відеозверненні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

На зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана не йшлося про схиляння до поступок на користь росії – Кулеба

Цитата

“Ніхто нас не схиляв до поступок на користь росії. Якщо знов “полетить” якась зрада по соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було. І дуже радий, що дуже довго говорили Президенти Зеленський і Ердоган – довше, ніж передбачалося. Була зустріч тет-а-тет”, – сказав Кулеба.

Деталі

За словами міністра, до завершення цієї війни від скоординованості і рішень цих трьох лідерів залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом.

Кулеба зазначив, що між Зеленським, Ердоганом та Гуттерішем є взаєморозуміння.

“Президенти і Генеральний Секретар скоординували свої дії з ключових питань – це “зерновий коридор”, Запорізька АЕС, і це, безумовно, звільнення наших полонених.

Дуже імпонує особиста залученість Ердогана і Гутерреша, вони неформально підходять, неповернхнево. А дійсно, співпереживають і хочуть вирішувати проблему”, – сказав він.

Доповнення

На тристоронній зустрічі лідерів очікувалося, що сторони обговорять реалізацію "зернової угоди" та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

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