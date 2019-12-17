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На Житомирщині затримали слідчу поліції, яка вимагала хабар за закриття справи

На Житомирщині затримали слідчу поліції, яка вимагала хабар за закриття справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Житомирській області затримали слідчу Нацполіції, яка вимагала неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчу одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області під час одержання нею неправомірної вигоди у сумі однієї тисячі доларів США", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, слідча вимагала та одержала неправомірну вигоду від фізичної особи-підприємця. За гроші вона обіцяла закрити кримінальне провадження, зняти арешт та повернути транспортний засіб підприємцю.

Слідчу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання нею неправомірної вигоди у сумі 900 доларів США.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманій про підозру та обрання відносної неї запобіжного заходу.

Слідчій інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, слідчій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині затримали майора поліції, якого підозрюють у вимаганні 3 тисяч євро за свою "допомогу" в ухиленні від проходження військової служби.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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