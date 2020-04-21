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На Житомирщині за вихідні локалізували три осередки пожеж - ДСНС

На Житомирщині за вихідні локалізували три осередки пожеж - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. За останні дві доби у Житомирській області локалізовано три осередки пожеж поблизу сіл Бережесть, Гладковичі та Острови. Триває гасіння пожежі у Виступовицькому лісництві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Протягом останніх двох діб локалізовано три осередки пожеж поблизу сіл Бережесть, Гладковичі та Острови. Продовжуються заходи щодо локалізації пожежі у Виступовицькому лісництві поблизу сіл Жолудівка та Журба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також тривають роботи "по оборюванню осередків пожеж, їх проливанню, створенню мінералізованих смуг та розчистки доріг, для чого задіяно трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних Сил".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень.

Для ліквідації пожежі всього залучено понад 1 тис. осіб та близько 160 од. техніки, (із них від ДСНС 180 чол. та 40 од. техніки).

Повідомляється, що ДСНС підтримується комунікація із Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі з питань спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж. Заходи із гасіння пожеж тривають.

Раніше в УНН повідомлялося, що у Житомирській області залишається один нелокалізований осередок горіння - поблизу сіл Жолудівка та Журба.

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