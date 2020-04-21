На Житомирщині за вихідні локалізували три осередки пожеж - ДСНС

КИЇВ. 21 квітня. УНН. За останні дві доби у Житомирській області локалізовано три осередки пожеж поблизу сіл Бережесть, Гладковичі та Острови. Триває гасіння пожежі у Виступовицькому лісництві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.