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На Житомирщині залишається один нелокалізований осередок горіння

На Житомирщині залишається один нелокалізований осередок горіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня УНН. У Житомирській області залишається один нелокалізований осередок горіння - поблизу сіл Жолудівка та Журба. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МВС.

"О 8:00 21 квітня пожежу лісової підстилки на території "Словечанського ЛГ" локалізовано, залишається 1 нелокалізований осередок горіння (ДП "Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво" поблизу сіл Жолудівка та Журба). На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок", - йдеться у повідомленні.

Також, станом на 11:00 21 квітня, силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

"До гасіння залучено 1 тис. 69 осіб та 155 одиниць техніки, з них від ДСНС 176 рятувальників та 41 одиниць техніки",- зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень.

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