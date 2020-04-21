На Житомирщині залишається один нелокалізований осередок горіння
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Житомирській області залишається один нелокалізований осередок горіння - поблизу сіл Жолудівка та Журба. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МВС.
"О 8:00 21 квітня пожежу лісової підстилки на території "Словечанського ЛГ" локалізовано, залишається 1 нелокалізований осередок горіння (ДП "Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво" поблизу сіл Жолудівка та Журба). На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок", - йдеться у повідомленні.
Також, станом на 11:00 21 квітня, силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ" щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.
"До гасіння залучено 1 тис. 69 осіб та 155 одиниць техніки, з них від ДСНС 176 рятувальників та 41 одиниць техніки",- зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень.