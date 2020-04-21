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Через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Упродовж останнього тижня у кількох районах Житомирської області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7 тисяч гектарів. За цими фактами слідчими поліції розпочато низку кримінальних проваджень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Через пожежі у лісах Житомирщини відкрили низку проваджень

Так, 13 квітня унаслідок пожежі у селі Борятині Романівського району згоріли 27 приміщень, з них 18 будинків і у 2 з них проживали люди. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7 тисяч гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня. Подію кваліфіковано за ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Ймовірною причиною є підпал сухої рослинності на березі річки Уж поблизу смт Народичів. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДСНС показали, як живуть рятувальники, які борються з пожежами у Чорнобильській зоні

16 квітня поблизу села Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Попередньо встановлено, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі. Досудове розслідування проводиться за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також 17-18 квітня працівники УДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району. За зібраною інформацією, причиною масштабної пожежі стало загоряння сухої трави в Комсомольському лісництві. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

"Окрім того, нині поліцейські області посилили патрулювання на території Овруцького району, у тому числі у зоні відчуження, моніторячи ситуацію щодо пересування громадян та появи незнайомців. Забезпечення правопорядку та попередження фактів крадіжок – основне завдання правоохоронців на діючих постах пропуску та контролю, а ще – допомога місцевим жителям у населених пунктах, що постраждали від пожеж", - вказали у поліції.

Нагадаємо, на ранок 21 квітня у Чорнобильській зоні і на Житомирщині залишалися тліти деякі осередки пожеж.

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