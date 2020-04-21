У Чорнобильській зоні і на Житомирщині залишаються тліти деякі осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 7:00 21 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’янику в осередках пройдених вогнем.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг.
До гасіння залучено 1343 особи та 299 одиниць техніки, з них від ДСНС 1201 людина особового складу та 248 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС, якими 20 квітня здійснено 189 скидів – 378 т води.
На Житомирщині станом на 7:00 21 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Виступовицького лісництва та Словечанського лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 1077 осіб та 157 од. техніки, з них від ДСНС 176 людей о/с та 41 од. техніки.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні з чотирьох осередків пожежі один локалізовано. У Житомирській області з чотирьох осередків локалізовано два.