В Чернобыльской зоне и в Житомирской области остаются тлеть отдельные очаги пожаров

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивського и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.