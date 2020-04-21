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В Чернобыльской зоне и в Житомирской области остаются тлеть отдельные очаги пожаров

В Чернобыльской зоне и в Житомирской области остаются тлеть отдельные очаги пожаров

Киев  •  УНН

 • 13857 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 7:00 21 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивського и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфянике в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 8 путепроводчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1343 лица и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1201 человек личного состава и 248 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которым 20 апреля осуществлено 189 сбросов - 378 т воды.

В Житомирской области по состоянию на 7:00 21 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Выступовицкого лесничества и Словечанского лесного хозяйства, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 1077 человек и 157 ед. техники, из них от ГСЧС 176 человек л/с и 41 ед. техники.

Напомним, в Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализован. В Житомирской области из четырех очагов локализовано два.

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