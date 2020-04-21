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Из-за пожаров в лесах Житомирской области открыли ряд производств

Из-за пожаров в лесах Житомирской области открыли ряд производств

Киев  •  УНН

 • 20346 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение последней недели в нескольких районах Житомирской области произошли масштабные пожары общей площадью более 7000 гектаров. По этим фактам следователями полиции начат ряд уголовных производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Так, 13 апреля в результате пожара в селе Борятине Романовского района сгорели 27 помещений, из них 18 домов и в 2 из них проживали люди. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

В Народичском районе расследуются обстоятельства пожара, возникшего 3 апреля вблизи райцентра и охватившего территорию в почти 7000 гектаров леса (Народицкое, Базарское и Клищивское лесничества) и 4 гектара луга. Пожар удалось ликвидировать спасателям только 13 апреля. Событие квалифицировано по ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Вероятной причиной является поджог сухой растительности на берегу реки Уж вблизи пгт Народичей.

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16 апреля вблизи села Новоселки Радомышльского района в Потиевском лесничестве произошел пожар, в результате которого уничтожено 2 гектара леса и 9 домов в названном населенном пункте. Предварительно установлено, что масштабное возгорание произошло из-за поджога сухой древесины в лесу. Досудебное расследование проводится по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.

В этот же день масштабные лесные пожары возникли на территории 6 лесничеств Овручского района: Игнатпольского, Виступовицкого, Ситовецкого, Слободского, Пищаницкого и Гладковицкого. Полиция начала уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Также 17-18 апреля работники УГСЧС локализовали и ликвидировали пожары на территории Юрьевского, Комсомольского, Журжевицкого, Олевского, Тепеницкого и Пояскивского лесничеств Олевского района. По собранной информации, причиной масштабного пожара стало возгорание сухой травы в Комсомольском лесничестве. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.

"Кроме того, сейчас полицейские области усилили патрулирование на территории Овручского района, в том числе в зоне отчуждения, мониторя ситуацию передвижения граждан и появления незнакомцев. Обеспечение правопорядка и предупреждения фактов краж - основная задача правоохранителей на действующих постах пропуска и контроля, а еще - помощь местным жителям в населенных пунктах, пострадавших от пожаров", - указали в полиции.

Напомним, на утро 21 апреля в Чернобыльской зоне и в Житомирской области оставались тлеть отдельные очаги пожаров.

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