У ДСНС показали, як живуть рятувальники, які борються з пожежами у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У ДСНС показали, як харчуються та де відпочивають рятувальники, які ліквідовують пожежі у зоні відчуження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"З огляду на інформацію у соцмережах про те, що у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення вогнеборці мають неналежні умови роботи та не забезпечені продуктами харчування, у ДСНС розповіли, як саме харчується та де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зокрема йдеться про побут 1322 рятувальників, які залучені до гасіння пожежі. Також задіяно 292 одиниці техніки.
Повідомляється, що зведені загони головних управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областей проживають у пунктах життєзабезпечення у селі Старі Соколи, селі Рудня-Іллінецька, що було виселене після аварії на ЧАЕС, та селі Діброва. Там встановили намети з ліжками, а також душ.
"На місці розгортання пересувних пунктів життєзабезпечення передбачено пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах та забезпечення продуктами харчування. Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляються до місця гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що їжа для рятувальників готується в їдальні Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також у рятувальників є польова кухня, запас банок з тушонкою і хлібу. Таким чином, обід рятувальників складається з супу, основної страви та напою.
На відео видно, що обід у рятувальників складався з рисового супу, перлової каші з свинячою котлетою і салатом із свіжої капусти та киселю. Перед їжею рятувальники дезінфікують руки. Також на стіл пожежників потрапляє сало, кава та овочі.
Вказано, що для рятувальників організували належні санітарно-гігієнічні умови, вони проходять дозиметричний контроль і мають медичне забезпечення. Рівень радіації міряють за допомогою спеціального приладу.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні і на Житомирщині залишаються тліти деякі осередки пожежі. Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні розпочалась 4 квітня.