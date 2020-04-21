В ГСЧС показали, как живут спасатели, которые борются с пожарами в Чернобыльской зоне

"Учитывая информацию в соцсетях о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожарные имеют ненадлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров", - говорится в сообщении.

Указано, что в частности речь идет о быте 1322 спасателей, привлеченных к тушению пожара. Также задействовано 292 единицы техники.

Сообщается, что сводные отряды главных управлений ГСЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областях проживают в пунктах жизнеобеспечения в селе Старые Соколы, селе Рудня-Ильинецкая, что было выселено после аварии на ЧАЭС, и селе Диброва. Там установили палатки с кроватями, а также душ.

"На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питание в полевых условиях и обеспечение продуктами питания. Завтракают и ужинают пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров", - говорится в сообщении.

Указано, что пища для спасателей готовится в столовой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также у спасателей есть полевая кухня, запас банок с тушенкой и хлеб. Таким образом, обед спасателей состоит из супа, основного блюда и напитка.

На видео видно, что обед у спасателей состоял из рисового супа, перловой каши с свиной котлеты и салата из свежей капусты и киселя. Перед едой спасатели дезинфицируют руки. Также на стол пожарных попадает сало, кофе и овощи.

Указано, что для спасателей организовали надлежащие санитарно-гигиенические условия, они проходят дозиметрический контроль и имеют медицинское обеспечение. Уровень радиации измеряют с помощью специального прибора.

Напомним, в Чернобыльской зоне и в Житомирской области остаются тлеть отдельные очаги пожара. Крупный пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля.