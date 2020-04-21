В Житомирской области остается один нелокализованный очаг горения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля УНН. В Житомирской области остается один нелокализованный очаг горения - около сел Жолудивка и Журба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В 8:00 21 апреля пожар лесной подстилки на территории "Словечанского ЛГ" локализован, остается 1 нелокализованный очаг горения (ГП "Овручский спец. ЛГ Виступовичское лесничество" вблизи сел Жолудивка и Журба). На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков", - говорится в сообщении.
Также, по состоянию на 11:00 21 апреля, силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.
"К тушению привлечены 1 тыс. 69 человек и 155 единиц техники, из них от ДСНС 176 спасателей и 41 единица техники", - отмечается в сообщении.
Напомним, из-за пожаров в лесах Житомирской области открыли ряд производств.