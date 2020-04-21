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В Житомирской области за выходные локализовали три очага пожаров - ГСЧС

В Житомирской области за выходные локализовали три очага пожаров - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. За последние двое суток в Житомирской области локализовано три очага пожаров вблизи сел Бережесть, Гладковичи и Острова. Продолжается тушение пожара в Выступовицком лесничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение последних двух суток локализовано три очага пожаров вблизи сел Бережесть, Гладковичи и Острова. Продолжаются мероприятия по локализации пожара в Выступовицком лесничестве вблизи сел Жолудивка и Журба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также продолжаются работы "по борьбе с очагами пожаров, их проливание, создание минерализованных полос и расчистке дорог, для чего задействовано тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных Сил".

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Для ликвидации пожара всего привлечено более 1 тыс. человек и около 160 ед. техники, (из них от ГСЧС 180 чел. и 40 ед. техники).

Сообщается, что ГСЧС поддерживается коммуникация с Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси по вопросам совместного выполнения мероприятий по ликвидации пожаров. Мероприятия по тушению пожаров продолжаются.

Ранее в УНН сообщалось, что в Житомирской области остается один нелокализованный очаг горения - вблизи сел Жолудивка и Журба.

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