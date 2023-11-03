На Житомирщині у ДТП загинула 18-річна дівчина, попередньо, за кермом був нардеп - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Житомирській області у ДТП на трасі Київ – Чоп сьогодні вранці загинула 18-річна дівчина, попередньо, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України, повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирської області, передає УНН.
Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться про нардепа Андрія Ніколаєнка.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у селі Березівці Житомирського району.
"Попередньо, водій автомобіля «Mercedes-Benz GLE», рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України", - ідеться у повідомленні поліції.
Про подію, як вказано, повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з'ясування всіх обставин події.
Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено низку відповідних експертиз.
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