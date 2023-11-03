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В Житомирской области в ДТП погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем был нардеп - полиция

Киев • УНН

 • 207518 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины, сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области в ДТП погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем был нардеп - полиция

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября около 9:45 на трассе Киев – Чоп в селе Березовцы Житомирского района.

"Предварительно, водитель автомобиля «Mercedes-Benz GLE», двигаясь в направлении города Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия. По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины", - говорится в сообщении полиции.

О происшествии, как указано, уведомлены и на место происшествия вызваны детективы Государственного бюро расследований.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

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