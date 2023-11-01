На Київщині авто зіткнулося із шкільним автобусом: постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні у смт Велика Димерка, що в Броварському районі Київської області машина в’їхала в шкільний автобус, в результаті чого постраждала 12-річна пасажирка авто. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.
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Повідомлення про аварію до поліції надійшло о 08:20 ранку. Попередньо зʼясовано, що водій автомобіля «Lanos» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із припаркованим шкільним автобусом.
З пасажирів автобса ніхто не постраждав, проте 12-річна дитина, що була в автомобілі наразі госпіталізована до лікарні.
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