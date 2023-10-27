ДТП на Закарпатті: зіткнулись вантажівка та рейсовий автобус, є загиблі та поранені

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Закарпатті на трасі “Київ-Чоп”, неподалік села Нижні Ворота, зіткнулись вантажівка “MАN” та рейсовий автобус. Через цю аварію загинули обидва водії пасажирського автобуса, ще 6 людей зазнали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття, що нині працює на місці ДТП на трасі, передає УНН.