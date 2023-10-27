ДТП на Закарпатті: зіткнулись вантажівка та рейсовий автобус, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Закарпатті на трасі “Київ-Чоп”, неподалік села Нижні Ворота, зіткнулись вантажівка “MАN” та рейсовий автобус. Через цю аварію загинули обидва водії пасажирського автобуса, ще 6 людей зазнали поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття, що нині працює на місці ДТП на трасі, передає УНН.
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“27 жовтня, близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими на трасі „Київ-Чоп“, неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. ... Попередньо відомо, що внаслідок ДТП двоє людей загинули — 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя. Обидва чоловіки були водіями автобуса”, — зазначили у поліції
Деталі
Згідно з інформацією ДСНС пасажирський автобус здійснював міжнародні перевезення, та рухався по маршруту “Тернопіль — Рим (Італія)”. Однак фатальне зіткнення завадило подорожуючим. Із травми різного ступеню тяжкості до лікарні ушпилили шістьох пасажирів автобусу. Усього на момент ДТП у салоні перебували 12 пасажирів.
За кермом вантажівки “MАN” перебував 33-річний мешканець міста Калуш Івано-Франківської області. Рятувальники зазначають, що він не постраждав.
Нині на місці події тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причини та обставини цієї ДТП.
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Додатково
У поліції попереджають, що на ділянці траси М-06, де сталася аварія, рух наразі перекритий.
Водіїв просять об’їжджати цей шматок дороги через село Підполоззя. Це Мукачівський район.