Масштабне зіткнення у Харкові: поліція з’ясовує обставини ДТП за участю 5 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Харкові сталася масштабна аварія за участю 5-ьох автомобілів, внаслідок якої один із водіїв отримав забої та потрапив до лікарні. Обставини ДТП встановлюються, повідомляє ГУНП України в Харківській області, передає УНН.
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Згідно офіційного повідомлення, аварія на проспекті Героїв Харкова сталася 26 жовтня близько 10:40.
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“Водій „Mitsubishi Galant“ скоїв зіткнення з транспортними засобами „Audi A6“, „Hyundai Sonata“, „Skoda Rapid“, з наступним наїздом на автомобіль „ВАЗ 2106“” — йдеться у повідомленні.
Внаслідок зіткнення 45-річний водій “Hyundai Sonata” отримав забої. Його доставили до лікарні.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються службою поліції.
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