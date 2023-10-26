На Франківщині зіштовхнулись автівка та мікроавтобус: 7 людей травмувалися, серед них 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Семеро людей, серед яких п’ятеро дітей, травмувалися під час ДТП на Івано-Франківщині. Там зіштовхнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Подія сталася сьогодні, на автодорозі у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса.
«Внаслідок ДТП 7 людей травмовано, у тому числі 5 дітей», - йдеться у повідомленні.
На місці події працівники Служби порятунку деблокували одну людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі.
Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.
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