На Франковщине столкнулись автомобиль и микроавтобус: 7 человек травмировались, среди них 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Семь человек, среди которых пятеро детей, травмировались во время ДТП на Ивано-Франковщине. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Происшествие произошло сегодня, на автодороге в селе Черче с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
«В результате ДТП 7 человек травмированы, в том числе 5 детей», - говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудники Службы спасения деблокировали одного человека из микроавтобуса и оказали домедицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновение пожара.
Причину и детали аварии выясняют правоохранители.
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