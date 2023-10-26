Масштабное столкновение в Харькове: полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием 5 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Харькове произошла масштабная авария с участием 5-ти автомобилей, в результате которой один из водителей получил ушибы и попал в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ГУНП Украины в Харьковской области, передает УНН.
Детали
Согласно официальному сообщению, авария на проспекте Героев Харькова произошла 26 октября около 10:40.
Цитата
“Водитель „Mitsubishi Galant“ совершил столкновение с транспортными средствами „Audi A6“, „Hyundai Sonata“, „Skoda Rapid“, с последующим наездом на автомобиль „ВАЗ 2106“” — говорится в сообщении.
В результате столкновения 45-летний водитель “Hyundai Sonata” получил ушибы. Его доставили в больницу.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются службой полиции.
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