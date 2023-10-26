Масштабное столкновение в Харькове: полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием 5 автомобилей

Детали

Согласно официальному сообщению, авария на проспекте Героев Харькова произошла 26 октября около 10:40.

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“Водитель „Mitsubishi Galant“ совершил столкновение с транспортными средствами „Audi A6“, „Hyundai Sonata“, „Skoda Rapid“, с последующим наездом на автомобиль „ВАЗ 2106“” — говорится в сообщении.

В результате столкновения 45-летний водитель “Hyundai Sonata” получил ушибы. Его доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются службой полиции.

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