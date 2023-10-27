ДТП на Закарпатье: столкнулись грузовик и рейсовый автобус, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На Закарпатье на трассе “Киев-Чоп”, недалеко от села Нижние Ворота, столкнулись грузовик “MАN” и рейсовый автобус. Из-за этой аварии погибли оба водителя пассажирского автобуса, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья, которая сейчас работает на месте ДТП на трассе, передает УНН.
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“27 октября, около 15 часов в полицию поступило сообщение об аварии с пострадавшими на трассе „Киев-Чоп“, недалеко от села Нижние Ворота Мукачевского района. ... Предварительно известно, что в результате ДТП два человека погибли — 35-летний житель города Радехов Львовской области и 59-летний житель Тернополя. Оба мужчины были водителями автобуса”, — отметили в полиции
Детали
Согласно информации ГСЧС пассажирский автобус осуществлял международные перевозки, и двигался по маршруту “Тернополь — Рим (Италия)”. Однако роковое столкновение помешало путешествующим. С травмами различной степени тяжести в больницу ушпилили шестерых пассажиров автобуса. Всего на момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров.
За рулем грузовика “MАN” находился 33-летний житель города Калуш Ивано-Франковской области. Спасатели отмечают, что он не пострадал.
Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства этого ДТП.
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Дополнительно
В полиции предупреждают, что на участке трассы М-06, где произошла авария, движение сейчас перекрыто.
Водителей просят объезжать этот кусок дороги через село Подполозье. Это Мукачевский район.