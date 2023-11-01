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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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На Киевщине авто столкнулось со школьным автобусом: пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 175763 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня в пгт Великая Дымерка, что в Броварском районе Киевской области машина въехала в школьный автобус, в результате чего пострадала 12-летняя пассажирка авто. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.

На Киевщине авто столкнулось со школьным автобусом: пострадал ребенок

Детали

Сообщение об аварии в полицию поступило в 08:20 утра. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Lanos» не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с припаркованным школьным автобусом.

Из пассажиров автобса никто не пострадал, однако 12-летний ребенок, который был в автомобиле, сейчас госпитализирован в больницу.

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