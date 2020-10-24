На Житомирщині на пожежі загинула 88-річна жінка

"24 жовтня о 04:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Кихті Чуднівського району. Загорання оселі помітили місцеві молодики, повертаючись додому з прогулянки. Хлопці одразу кинулися на допомогу та вибили двері. Однак, через сильне задимлення вони не змогли потрапити в середину, тому на допомогу викликали рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події з’ясувалося, що вогнем охоплена покрівля, перекриття дерев’яного будинку, обкладеного цеглою. Горіла оселя і зсередини - осередок займання знаходився в житловій кімнаті, в місці розташування плити на твердому паливі, однак по дерев’яних конструкціях вогонь швидко поширився будинком.

"Під час гасіння пожежі у коридорі на підлозі вогнеборці виявили тіло загиблої власниці оселі. Жінка, 1932 року народження, проживала у будинку сама, пожежа у її обійсті трапилася не вперше. О 05:20 бійці ДСНС пожежу локалізували, 07:00 – ліквідували", - додали надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Рівненській області під час пожежі загинуло троє людей.