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В Житомирской области на пожаре погибла 88-летняя женщина

В Житомирской области на пожаре погибла 88-летняя женщина

Киев  •  УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Чудновском районе Житомирской области на пожаре погибла женщина 1932 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

"24 октября в 04:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кыхти Чудновского района. Возгорание дома заметили местные молодые люди, возвращаясь домой с прогулки. Ребята сразу бросились на помощь и выбили дверь. Однако, из-за сильного задымления они не смогли попасть внутрь, поэтому на помощь вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия выяснилось, что огнем охвачена кровля, перекрытия деревянного дома, обложенного кирпичом. Горел дом и изнутри - очаг возгорания находился в жилой комнате, в месте расположения плиты на твердом топливе, однако по деревянным конструкциям огонь быстро распространился домом.

"Во время тушения пожара в коридоре на полу пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки дома. Женщина, 1932 года рождения, проживала в доме сама, пожар в ее дворе случился не впервые. В 05:20 бойцы ГСЧС пожар локализовали, 7:00 - ликвидировали" , - добавили чрезвычайники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Ровенской области во время пожара погибли три человека.

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