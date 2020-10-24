В Житомирской области на пожаре погибла 88-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Чудновском районе Житомирской области на пожаре погибла женщина 1932 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.
"24 октября в 04:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кыхти Чудновского района. Возгорание дома заметили местные молодые люди, возвращаясь домой с прогулки. Ребята сразу бросились на помощь и выбили дверь. Однако, из-за сильного задымления они не смогли попасть внутрь, поэтому на помощь вызвали спасателей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия выяснилось, что огнем охвачена кровля, перекрытия деревянного дома, обложенного кирпичом. Горел дом и изнутри - очаг возгорания находился в жилой комнате, в месте расположения плиты на твердом топливе, однако по деревянным конструкциям огонь быстро распространился домом.
"Во время тушения пожара в коридоре на полу пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки дома. Женщина, 1932 года рождения, проживала в доме сама, пожар в ее дворе случился не впервые. В 05:20 бойцы ГСЧС пожар локализовали, 7:00 - ликвидировали" , - добавили чрезвычайники.
Как сообщалось ранее в УНН, в Ровенской области во время пожара погибли три человека.