На Житомирщині капітана засудили до 5 років за продаж майна військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Житомирщині капітана, який продавав майно військової частини, засуджено до п'яти років тюрми. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Установлено, що старший технік групи підготовки та регламенту контрольно-записувальної апаратури обробки інформації військової частини, впродовж грудня 2015 — лютого 2016 років, маючи вільний доступ до приміщень, де зберігалось військове майно, виніс та, в подальшому, реалізував спеціальні військові радіопередавальні прилади, а саме МАЯК — 85М, Луч — 71М, магнітофон МН-П тощо, вартістю понад 200 тисяч гривень.
Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та у ході судового слідства відшкодував частину завданих ним збитків в сумі понад 19 тисяч гривень.
Житомирський районний суд Житомирської області визнав капітана винним за ч. 2 ст. 410 (заволодіння військовою службовою особою військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду) ККУ та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.
Цивільний позов прокурора в інтересах Міноборони про стягнення з обвинуваченого 181500 гривень матеріальних збитків, завданих злочином, задоволено в повному обсязі.