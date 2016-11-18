На Житомирщині капітана засудили до 5 років за продаж майна військової частини

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 10392 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 24151 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60022 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131621 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195397 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188727 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210070 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196534 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151882 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152868 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180804 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118252 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

14:05 • 27069 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70789 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 48303 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 472671 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312186 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374988 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486789 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731494 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118252 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180804 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125013 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160073 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183318 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

На Житомирщині капітана засудили до 5 років за продаж майна військової частини

На Житомирщині капітана засудили до 5 років за продаж майна військової частини

Київ • УНН

 • 5468 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Житомирщині капітана, який продавав майно військової частини, засуджено до п'яти років тюрми. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Установлено, що старший технік групи підготовки та регламенту контрольно-записувальної апаратури обробки інформації військової частини, впродовж грудня 2015 — лютого 2016 років, маючи вільний доступ до приміщень, де зберігалось військове майно, виніс та, в подальшому, реалізував спеціальні військові радіопередавальні прилади, а саме МАЯК — 85М, Луч — 71М, магнітофон МН-П тощо, вартістю понад 200 тисяч гривень.

Обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та у ході судового слідства відшкодував частину завданих ним збитків в сумі понад 19 тисяч гривень.

Житомирський районний суд Житомирської області визнав капітана винним за ч. 2 ст. 410 (заволодіння військовою службовою особою військовим майном шляхом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду) ККУ та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Цивільний позов прокурора в інтересах Міноборони про стягнення з обвинуваченого 181500 гривень матеріальних збитків, завданих злочином, задоволено в повному обсязі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84