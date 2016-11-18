В Житомирской области капитана приговорили к 5 годам за продажу имущества воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Житомирской области капитана, который продавал имущество воинской части, приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что старший техник группы подготовки и регламента контрольно-записывающей аппаратуры обработки информации воинской части, в течение декабря 2015 года - февраля 2016 года, имея свободный доступ в помещения, где хранилось военное имущество, вынес и, в дальнейшем, реализовал специальные военные радиопередающие приборы, а именно МАЯК - 85М, Луч - 71М, магнитофон МН-П и т.д., стоимостью более 200 000 гривен.
Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и в ходе судебного следствия возместил часть причиненного им ущерба в сумме более 19 000 гривен.
Житомирский районный суд Житомирской области признал капитана виновным по ч. 2 ст. 410 (завладение военным служебным лицом военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, которое причинило существенный вред) УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.
Гражданский иск прокурора в интересах Минобороны о взыскании с обвиняемого 18 1500 гривен материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.