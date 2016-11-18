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15 марта, 19:03 • 108352 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147710 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126240 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119579 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106395 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102210 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96063 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Житомирской области капитана приговорили к 5 годам за продажу имущества воинской части

В Житомирской области капитана приговорили к 5 годам за продажу имущества воинской части

Киев • УНН

 • 5457 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Житомирской области капитана, который продавал имущество воинской части, приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что старший техник группы подготовки и регламента контрольно-записывающей аппаратуры обработки информации воинской части, в течение декабря 2015 года - февраля 2016 года, имея свободный доступ в помещения, где хранилось военное имущество, вынес и, в дальнейшем, реализовал специальные военные радиопередающие приборы, а именно МАЯК - 85М, Луч - 71М, магнитофон МН-П и т.д., стоимостью более 200 000 гривен.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и в ходе судебного следствия возместил часть причиненного им ущерба в сумме более 19 000 гривен.

Житомирский районный суд Житомирской области признал капитана виновным по ч. 2 ст. 410 (завладение военным служебным лицом военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, которое причинило существенный вред) УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Гражданский иск прокурора в интересах Минобороны о взыскании с обвиняемого 18 1500 гривен материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.

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