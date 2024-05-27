На завтра відключення по країні не плануються - “Укренерго”
Київ • УНН
За даними "Укренерго", 28 травня відключень електроенергії в Україні не очікується, але в разі зміни ситуації в енергосистемі можуть бути оголошені аварійні заходи.
У вівторок, 28 травня, відключення електроенергії по країні не прогнозуються. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Деталі
28 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково
Нагадаємо
Сьогодні, 27 травня, графіки погодинних відключень діють для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України з 06:00 до 24:00.