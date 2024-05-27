На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.