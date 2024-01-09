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На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували десяток дронів-камікадзе

На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували десяток дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 30855 перегляди

Українські прикордонники на Запорізькому напрямку знищили відразу з десяток російських дронів.

На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували одразу десяток російських FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Деталі 

БпЛА втратили орієнтацію у просторі від дії антидронової рушниці та вибухнули. Один безпілотник зі смертоносним вантажем захисникам вдалося приземлили

- розповіли прикордонники.

Нагадаємо 

Сили оборони півдня України попередили, що російські війська збільшили кількість застосувань FPV-дронів. Окупанти активно запускають безпілотники по українських містах.

Погодні умови: Гуменюк розповіла про причину відсутності цієї ночі атаки дронами 09.01.24, 11:03 • 33528 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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