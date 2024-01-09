На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували десяток дронів-камікадзе
Київ • УНН
Українські прикордонники на Запорізькому напрямку знищили відразу з десяток російських дронів.
На Запорізькому напрямку прикордонники ліквідували одразу десяток російських FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
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Сили оборони півдня України попередили, що російські війська збільшили кількість застосувань FPV-дронів. Окупанти активно запускають безпілотники по українських містах.
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