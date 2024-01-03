Армія рф збільшила кількість застосувань FPV-дронів - Сили оборони півдня
Київ • УНН
Російські війська активізували використання безпілотників над українськими містами, скидаючи боєприпаси.
російські війська збільшили кількість застосувань FPV-дронів, за добу 16 разів запускали безпілотники по українським містам. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сили оборони півдня України.
Ворог збільшив кількість застосувань FPV-дронів. Їх зафіксовано 16, скинув з БпЛА інших модифікацій 21 осколковий боєприпас, ними ворог атакував населені пункти правобережжя Херсонщини та Миколаївщини. Люди не постраждали
Також зазначається, що з 7 ранку 2 січня до 7 ранку 3 січня противник здійснив 4 авіаційні удари із застосуванням – випустив одну ракету невстановленого типу в напрямку Миколаївщини, крилату ракету Х-59 в напрямку Криворіжжя та 8 керованих авіабомб в напрямку Червоного Маяка на Херсонщині.
Під час чергової нічної атаки ударними дронами знищено 1 БпЛА типу "Shahed-136/131" на Кіровоградщини. Внаслідок авіаційних ударів постраждалих немає
росіяни ввечері завдали ракетний удар по Миколаївщині, за добу вісім разів обстріляли Куцурубську громаду03.01.24, 08:48 • 114419 переглядiв