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росіяни ввечері завдали ракетний удар по Миколаївщині, за добу вісім разів обстріляли Куцурубську громаду

росіяни ввечері завдали ракетний удар по Миколаївщині, за добу вісім разів обстріляли Куцурубську громаду

Київ • УНН

 • 114419 перегляди

Російські війська атакували Миколаївську область, завдавши ракетного удару та 8 обстрілів по Куцурубській громаді.

Армія рф ввечері 2 січня завдала ракетний удар по Снігурівській громаді Миколаївської області. Також минулої доби російські війська 8 разів обстріляли населені пункти Куцурубської громади області. Постраждалих внаслідок атак немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Увечері, 2 січня, о 18:11 завдав ракетний удар по Снігурівській громаді. Попередньо, поза межами населених пунктів. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

Крім того, протягом 2 січня, ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.

Нагадаємо

У Миколаєві у ніч на 2 січня уламки збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" впали на гаражі та спричинили займання.

Двоє загиблих, один поранений - наслідки ворожих обстрілів Запорізької області03.01.24, 08:37 • 111706 переглядiв

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