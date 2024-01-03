росіяни ввечері завдали ракетний удар по Миколаївщині, за добу вісім разів обстріляли Куцурубську громаду

Армія рф ввечері 2 січня завдала ракетний удар по Снігурівській громаді Миколаївської області. Також минулої доби російські війська 8 разів обстріляли населені пункти Куцурубської громади області. Постраждалих внаслідок атак немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Увечері, 2 січня, о 18:11 завдав ракетний удар по Снігурівській громаді. Попередньо, поза межами населених пунктів. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

Крім того, протягом 2 січня, ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Також ніхто не постраждав.

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