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Погодні умови: Гуменюк розповіла про причину відсутності цієї ночі атаки дронами

Київ • УНН

 • 33528 перегляди

росія припинила атаки безпілотників на Україну 9 січня через погану погоду, але продовжила обстріли житлових районів.

росія у ніч проти 9 січня вперше за довгий час не атакувала Україну дронами через погіршення погодних умов. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином і погодних умов також. Проте артилерійські обстріли ворог продовжує і в ночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки

 - сказала Гуменюк.

За її словами, пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично "килимовим" способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, та по об’єктах інфраструктури.

Доповнення

По Миколаївській області російські війська вночі вдарили з артилерії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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