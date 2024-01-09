Миколаївщину вночі ворог обстріляв з артилерії
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Миколаївську область вночі; про жертви не повідомляється.
По Миколаївській області російські війська вночі вдарили з артилерії, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Уночі 9 січня о 00:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає
З його слів, учора, 8 січня, о 09:22 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Очакова, без постраждалих
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