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28 березня, 18:00 • 139802 перегляди

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Миколаївщину вночі ворог обстріляв з артилерії

Миколаївщину вночі ворог обстріляв з артилерії

Київ • УНН

 • 26931 перегляди

Російські війська обстріляли Миколаївську область вночі; про жертви не повідомляється.

По Миколаївській області російські війська вночі вдарили з артилерії, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Уночі 9 січня о 00:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

З його слів, учора, 8 січня, о 09:22 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Очакова, без постраждалих

Херсонщина зазнала 41 ворожого обстрілу, жертв немає09.01.24, 08:18 • 38013 переглядiв

Юлія Шрамко

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