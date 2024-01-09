Николаевскую область ночью враг обстрелял из артиллерии

По Николаевской области российские войска ночью ударили из артиллерии, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью 9 января в 00:28 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

По его словам, вчера, 8 января, в 09:22 вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии Очакова, без пострадавших

Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет