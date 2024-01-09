Погодные условия: Гуменюк рассказала о причине отсутствия этой ночью атаки дронами

"Охотился" на ПВО и HIMARS: под Славянском задержан российский информатор

В Донецкой области СБУ задержала информатора фсб, который сливал информацию о позициях украинских войск. Прежде всего он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS.