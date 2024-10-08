На Запоріжжі російський FPV-дрон атакував авто: загинув чоловік, жінка поранена
Київ • УНН
У селі Приморському на Запоріжжі російський FPV-дрон атакував автомобіль з пенсіонерами. 71-річний чоловік загинув на місці, 67-річна жінка отримала поранення і була доставлена до лікарні.
На Запоріжжі армія рф атакувала авто FPV-дроном, у результаті удару чоловік загинув, а жінка отримала поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"71-річний чоловік загинув, 67-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки. Пенсіонери їхали автівкою по с. Приморському, коли в їхню машину влучив FPV- дрон", - повідомив Федоров.
Він додав, що чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінка з пораненнями доставлена до лікарні.
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