На Запорожье российский FPV-дрон атаковал авто: погиб мужчина, женщина ранена
Киев • УНН
В селе Приморском на Запорожье российский FPV-дрон атаковал автомобиль с пенсионерами. 71-летний мужчина погиб на месте, 67-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу.
В Запорожье армия рф атаковала авто FPV-дроном, в результате удара мужчина погиб, а женщина получила ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
«71-летний мужчина погиб, 67-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки. Пенсионеры ехали на машине по с. Приморском, когда в их машину попал FPV- дрон», - сообщил Федоров.
Он добавил, что мужчина от полученных травм погиб на месте, женщина с ранениями доставлена в больницу.
Атака рф на Запорожье: к медикам обратился 21 человек, среди раненых 12-летний ребенок1 октября 2024, 11:02 • 12040 просмотров