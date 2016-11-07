На Запоріжжі повісився 40-річний чоловік
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ввечері 6 листопада у селі Борисівка Приморського району Запорізької області 40-річний чоловік покінчив із життям через повішання. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Лікарі швидкої допомоги, що прибули на місце події, о 21:13 констатували смерть місцевого жителя. Він повісився у власному домоволодінні.
Нагадаємо, на Кіровоградщині хлопець покінчив життя самогубством, підірвавши себе гранатою.