В Запорожской области повесился 40-летний мужчина
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вечером 6 ноября в селе Борисовка Приморского района Запорожской области 40-летний мужчина покончил с собой через повешение. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, в 21:13 констатировали смерть местного жителя. Он повесился у себя дома.
Напомним, в Кировоградской области парень покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой.