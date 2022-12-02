На Запоріжжі підрозділи Сил спецоперацій знищили ворожий комплекс РЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Запорізькому напрямку Сили спецоперацій України знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це УНН пише з посиланням на Телеграм-канал ССО.
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“Знищено ворожий РЕБ на Запоріжжі. Напередодні підрозділи ССО України встановив точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби противника у місті Пологи Запорізької області. Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що координати ворожого РЕБу українські воїни передали дружнім артилерійським підрозділам, які знищили комплекс противника.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 90 090 осіб, 2916 танків та сотень одиниць військової техніки.