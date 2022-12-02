Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 90 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2916 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6),



артилерійських систем – 1905 (+1),



РСЗВ – 395 (+0),



засобів ППО ‒ 210 (+0),



літаків – 280 (+0),



гелікоптерів – 262 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),



крилатих ракет ‒ 531 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23),



спеціальної техніки ‒ 163 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів.