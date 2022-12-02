Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 90 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 90 090 осіб, 2916 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2916 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 5883 (+6),
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- артилерійських систем – 1905 (+1),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 210 (+0),
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- літаків – 280 (+0),
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- гелікоптерів – 262 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 (+23),
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів.