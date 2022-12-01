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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українська Авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб

Українська Авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 789775 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зокрема, протягом поточної доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Водночас за добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 89 440 осіб, 2915 танків та сотень одиниць військової техніки.

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