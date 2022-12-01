Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 89 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 89 440 осіб, 2915 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 89 440 (+560) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2915 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5),
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- артилерійських систем – 1904 (+2),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 210 (+0),
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- літаків – 280 (+0),
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- гелікоптерів – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Доповнення
ЗСУ знищили ворожий командний пункт у Каховському районі.