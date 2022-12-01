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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50211 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 89841 перегляди

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ЗСУ знищили ворожий командний пункт у Каховському районі

ЗСУ знищили ворожий командний пункт у Каховському районі

Київ • УНН

 • 827797 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українські захисники знищили російський командний пункт у Каховському районі. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Демілітаризація орди, відкриваємо зиму. Херсонський район: знищено склад БК та ворожий штаб. Каховський район: "мінус" російський командний пункт. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

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