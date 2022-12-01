ЗСУ знищили ворожий командний пункт у Каховському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українські захисники знищили російський командний пункт у Каховському районі. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Демілітаризація орди, відкриваємо зиму. Херсонський район: знищено склад БК та ворожий штаб. Каховський район: "мінус" російський командний пункт. Далі буде", - йдеться в повідомленні.
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