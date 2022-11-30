Українські захисники знищили бліндажі російських окупантів

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"Росіяни намагаються залякати нас темрявою, а ми натомість запалюємо феєрверки на їхніх позиціях. Наші специ з ЦСО “А” СБУ гарно попрацювали над знищенням окупантів і цього разу. Прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів. Всі ворожі цілі ліквідовано! Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!", - йдеться у підписі до відео.

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